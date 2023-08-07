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اتفاقية تمويل لإنشاء غرفة للعلاج الكيماوي بمركز الحسين للسرطان بالعقبة

7 أغسطس 2023
اتفاقية تمويل لإنشاء غرفة للعلاج الكيماوي بمركز الحسين للسرطان بالعقبة

وطنا اليوم:وقعت شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية ومؤسسة الحسين للسرطان اتفاقية تمويل لإنشاء غرفة للعلاج الكيماوي في مركز الحسين للسرطان بمدينة العقبة ضمن برنامج “التسمية” لغرف المركز.
ووقع الاتفاقية مدير عام شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية الكابتن دريك وينن، ومدير عام مؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية بتمويل إنشاء غرفة للعلاج الكيماوي في مركز الحسين للسرطان الذي سيتم إنشاؤه في مدينة العقبة لتقديم الرعاية الطبية لمرضى السرطان في منطقة الجنوب، والمتوقع افتتاحه خلال الربع الأخير من عام 2024


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