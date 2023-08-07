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الخصاونة: نستند في علاقاتنا مع مصر إلى قاعدة صلبة

7 أغسطس 2023
الخصاونة: نستند في علاقاتنا مع مصر إلى قاعدة صلبة

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الاثنين، إن الأردن يستند في علاقته مع مصر إلى قاعدة صلبة قوامها الإرادة السياسية العليا، ممثَّلةً بجلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف الخصاونة، خلال لقاء جمعه مع نظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي، في دار رئاسة الوزراء، أن الإرادة السياسية لجلالة الملك والسيسي، بثَّت فينا الحرص على بذل كل جهد ممكن لتطوير علاقاتنا في مختلف المجالات، لخدمة بلدينا وشعبينا الشقيقين.
وأوضح أن العلاقات الأردنية – المصرية، مثال يُحتذى لما يجب أن يكون عليه العمل العربي المشترك، وأن واللجنة العليا المشتركة الأردنية – المصرية، الأكثر انتظاما وإنتاجا.
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قال من جانبه، إن العلاقة الوثيقة بين جلالة الملك عبد الله الثاني، والرئيس عبد الفتاح السيسي، تنعكس على دعم العلاقات وتقوية الروابط، والخروج بنتائج ملموسة تلامس تطلعات بلدينا وشعبينا الشقيقين
وستبحث اللجنة عددا من الموضوعات التي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة وزيادة التنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وكانت اللجنة التحضيرية للجنة العليا عقدت اجتماعا الأحد برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ووزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط بحثت فيه أجندة اجتماعات اللجنة العليا ووقفت على خلاصة أعمال اللجنة الفنية والتوافقات التي تم التوصل إليها لتعزيز التعاون بين البلدين.
وعقدت اللجنة الفنية اجتماعاتها على مدى يومين وشارك فيها ممثلون عن جميع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة من الجانبين.
وتتسم اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة بديمومة انعقادها وذلك انعكاسا للحرص المشترك على تطوير مختلف مجالات التعاون بينهما وكذلك التعاون في الإطار الثلاثي الذي يضم العراق أيضا، والشراكة الرباعية التي تضم إلى جانب الأردن ومصر كلا من الإمارات والبحرين.


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