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بيع 400 مركبة كسكراب بعد أسبوعين

7 أغسطس 2023
بيع 400 مركبة كسكراب بعد أسبوعين

وطنا اليوم:دعت مدير جمرك عمان، العميد جمارك المهندسة ريما عادل النمر اليوم الاثنين إلى جميع من لديهم بضائع وسيارات بجمرك عمان المراجعة لتصويب أوضاعهم، وخلاف ذلك سيتم بيعها بالمزاد العلني بعد أسبوعين من تاريخ الإعلان.
وأكدت أن المركز سيقوم ببيع 400 مركبة كسكراب بعد أسبوعين من تاريخ الإعلان.


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