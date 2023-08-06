وفد مصري رسمي رفيع المستوى يصل الأردن الأحد

وطنا اليوم:يصل رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم إلى مطار الملكة علياء الدولي، في زيارة رسمية يرأس خلالها وفد مصر فى اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، والتي تَعقدُ اجتماعاتها غداً الاثنين.

ويرافق رئيس الوزراء المصري وفق ما نقلت رئاسة الوزراء المصرية خلال الزيارة وفد رسمي رفيع المستوى، يضم: وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس محمد شاكر، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ووزير النقل الفريق كامل الوزير، ووزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، ووزير العمل حسن شحاتة.

ومن المنتظر أن يتم التوقيع غداً على عدد من الوثائق ومذكرات التفاهم فى مجالات مختلفة تتضمن الصحة والتدريب المهنى والتخطيط والإعلام والتأمينات والشؤون الاجتماعية