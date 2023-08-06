قرارات مهمة لمجلس الوزراء

وطنا اليوم:صدر مجموعة قرارات عن مجلس الوزراء، بعد جلسة عقدت الأحد، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة.

وأقر مجلس الوزراء، نظام تشكيلات الوزارات والدَّوائر والوحدات الحكوميّة للسنة المالية 2023م، والذي يأتي لغايات تحديد تشكيلات الوزارات والدَّوائر والوحدات الحكوميّة، ومجموعة الوظائف وعددها وفئاتها ومسمَّياتها ودرجاتها، المرصودة مخصّصاتها في قانوني الموازنة العامّة.

كما قرر مجلس الوزراء، وفق ما جاء في بيان إعفاء الشَّاحنات (الرُّؤوس القاطرة) المنوي استيرادها للأفراد والشَّركات، لغايات التَّحديث الاستبدالي، من الضريبة العامّة على المبيعات المفروضة لهذه الغاية بنسبة (16%).

وذكر البيان أن مجلس الوزراء قرر إعفاء الشَّاحنات (الرُّؤوس القاطرة) التي تعمل على الكهرباء والمسموح باستيرادها، من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها بموجب أحكام الفقرة (5/ج) من المادَّة رقم (3) من نظام الضَّريبة الخاصَّة رقم (80) لسنة 2000م، والمقدَّرة بنسبة (10%) على السَّيَّارات المصمَّمة لتعمل كليَّاً على الكهرباء ولا تتجاوز (250) كيلو واط، و(15%) على السَّيَّارات المصمَّمة لتعمل كليَّاً على الكهرباء وتزيد على (250) كيلو واط.

وأوضحت الحكومة أن الإعفاءات تسري لمدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ صدور القرار، على أن يتمّ منح الشَّركات سنة إضافية بعد هذه السنة للاستفادة منه.

ووأكدت أن القرار تضمن وضع آلية لتعويض مالكي الشَّاحنات التي تمَّ استيرادها والتخليص عليها لغايات التَّحديث الاستبدالي؛ وذلك تحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة بين جميع العاملين في هذا القطاع؛ على أن تقوم دائرة الجمارك الأردنية وهيئة تنظيم النَّقل البري بوضع هذه الآليَّة بما يتوافق مع التَّشريعات النَّافذة، ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.

وأشارت إلى أن القرار يأتي تشجيعاً لمالكي الشَّاحنات، من الأفراد والشَّركات، على استبدال شاحناتهم لغايات تحديثها.

وقرر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على تمديد العمل بقراره السَّابق الصَّادر بتاريخ 9/4/2023م، المتعلِّق بـإجراءات تنظيم سوق العمل والانتقال بين القطاعات المختلفة للعمَّال غير الأردنيين لمدة شهرين فقط، اعتباراً من تاريخ 2/8/2023م، وكمُهلة نهائيَّة وأخيرة