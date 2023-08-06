بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

قرارات مهمة لمجلس الوزراء

6 أغسطس 2023
قرارات مهمة لمجلس الوزراء

وطنا اليوم:صدر مجموعة قرارات عن مجلس الوزراء، بعد جلسة عقدت الأحد، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة.
وأقر مجلس الوزراء، نظام تشكيلات الوزارات والدَّوائر والوحدات الحكوميّة للسنة المالية 2023م، والذي يأتي لغايات تحديد تشكيلات الوزارات والدَّوائر والوحدات الحكوميّة، ومجموعة الوظائف وعددها وفئاتها ومسمَّياتها ودرجاتها، المرصودة مخصّصاتها في قانوني الموازنة العامّة.
كما قرر مجلس الوزراء، وفق ما جاء في بيان إعفاء الشَّاحنات (الرُّؤوس القاطرة) المنوي استيرادها للأفراد والشَّركات، لغايات التَّحديث الاستبدالي، من الضريبة العامّة على المبيعات المفروضة لهذه الغاية بنسبة (16%).
وذكر البيان أن مجلس الوزراء قرر إعفاء الشَّاحنات (الرُّؤوس القاطرة) التي تعمل على الكهرباء والمسموح باستيرادها، من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها بموجب أحكام الفقرة (5/ج) من المادَّة رقم (3) من نظام الضَّريبة الخاصَّة رقم (80) لسنة 2000م، والمقدَّرة بنسبة (10%) على السَّيَّارات المصمَّمة لتعمل كليَّاً على الكهرباء ولا تتجاوز (250) كيلو واط، و(15%) على السَّيَّارات المصمَّمة لتعمل كليَّاً على الكهرباء وتزيد على (250) كيلو واط.
وأوضحت الحكومة أن الإعفاءات تسري لمدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ صدور القرار، على أن يتمّ منح الشَّركات سنة إضافية بعد هذه السنة للاستفادة منه.
ووأكدت أن القرار تضمن وضع آلية لتعويض مالكي الشَّاحنات التي تمَّ استيرادها والتخليص عليها لغايات التَّحديث الاستبدالي؛ وذلك تحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة بين جميع العاملين في هذا القطاع؛ على أن تقوم دائرة الجمارك الأردنية وهيئة تنظيم النَّقل البري بوضع هذه الآليَّة بما يتوافق مع التَّشريعات النَّافذة، ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
وأشارت إلى أن القرار يأتي تشجيعاً لمالكي الشَّاحنات، من الأفراد والشَّركات، على استبدال شاحناتهم لغايات تحديثها.
وقرر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على تمديد العمل بقراره السَّابق الصَّادر بتاريخ 9/4/2023م، المتعلِّق بـإجراءات تنظيم سوق العمل والانتقال بين القطاعات المختلفة للعمَّال غير الأردنيين لمدة شهرين فقط، اعتباراً من تاريخ 2/8/2023م، وكمُهلة نهائيَّة وأخيرة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:10

التنمية: توحيد المنصات الإقراضية للبحث عن التمويل المناسب بسهولة

06:41

هل يتجه “الإسلامي” الى مقاطعة 2024… والسبب “الإلكترونية”

06:27

أطلقوا مشروع «ابتعاث» وطني

06:22

#الوحدات امام تحدي الانسحاب من دوري ابطال اسيا والسبب (دبور)

06:16

غارة اسرائيلية على محيط دمشق

23:15

الجهني: قانون الجرائم الإلكترونية سيقود البلد إلى انفجار اجتماعي وكلاب يطالب بوجهة نظر متماسكة

21:54

الأوراق المالية تسجل أسهم الزيادة لشركة توزيع الكهرباء

21:50

إنطلاق فعاليات المعسكر التشاركي ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء

21:44

التعاون الإسلامي تعرب عن قلقها إزاء الوضع في جامو وكشمير

21:40

وزير التجارة المصري يؤكد أهمية الشراكة الصناعية التكاملية مع الأردن والبحرين والإمارات

21:36

“القلم الثقافي” ينظم أمسية للحديث عن الكاتب غسان كنفاني والرسام ناجي العلي

21:31

“الحسن للشباب” يختتم فعاليات المخيم التدريبي للذكور لطلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا

وفيات
وفيات الأحد 6-8-2023وفاة والدة فراس أبو الغنم محافظ الكركوفاة الفنان الأردني فهد الهواديوفيات الخميس 3-8-2023وفيات الأربعاء 2-08-2023