الأردن يعزي المغرب بضحايا حادثة انقلاب حافلة

وطنا اليوم:نقلت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الأحد، أحر التعازي وصادق المواساة للمملكة المغربية الشقيقة، بضحايا حادثة انقلاب حافلة للنقل المزدوج في إقليم أزيلال.

وأعربت الخارجية في بيان ، عن أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب المغرب بضحايا الحادث الذي وقع اليوم.

وأكدت الوزارة تعاطف المملكة مع المملكة المغربية الشقيقة، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا.

ولقي 24 شخصا مصرعهم في المغرب، الأحد، إثر حادثة انقلاب حافلة للنقل المزدوج على الطريق الرابط بين مدينة دمنات وجماعة سيدي بو لخلف، وفق ما ذكرت وسائل إعلام مغربية