بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

إنذار 12 منشأة تبيع مواد تموينية مكشوفة في إربد

6 أغسطس 2023
إنذار 12 منشأة تبيع مواد تموينية مكشوفة في إربد

وطنا اليوم:أغلقت لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة إربد، خلال جولة تفتيشية الأحد، محل معجنات وسط المدينة لمخالفته الاشتراطات الصحية.
ووجهت اللجنة، 12 إنذارا لباعة متجولين ومنشآت تجارية تبيع مواد تموينية مكشوفة لأشعة الشمس والهواء.
وقال مساعد محافظ إربد عمر القضاة، إنه تم مصادرة وإتلاف المواد التموينية المكشوفة، وإزالة عدد من البسطات التي تشكل إعاقة لحركة السير


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
06:41

هل يتجه “الإسلامي” الى مقاطعة 2024… والسبب “الإلكترونية”

06:27

أطلقوا مشروع «ابتعاث» وطني

06:22

#الوحدات امام تحدي الانسحاب من دوري ابطال اسيا والسبب (دبور)

06:16

غارة اسرائيلية على محيط دمشق

23:15

الجهني: قانون الجرائم الإلكترونية سيقود البلد إلى انفجار اجتماعي وكلاب يطالب بوجهة نظر متماسكة

21:54

الأوراق المالية تسجل أسهم الزيادة لشركة توزيع الكهرباء

21:50

إنطلاق فعاليات المعسكر التشاركي ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء

21:44

التعاون الإسلامي تعرب عن قلقها إزاء الوضع في جامو وكشمير

21:40

وزير التجارة المصري يؤكد أهمية الشراكة الصناعية التكاملية مع الأردن والبحرين والإمارات

21:36

“القلم الثقافي” ينظم أمسية للحديث عن الكاتب غسان كنفاني والرسام ناجي العلي

21:31

“الحسن للشباب” يختتم فعاليات المخيم التدريبي للذكور لطلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا

21:25

رئيس الوزراء المصري يصل عمان للمشاركة في اجتماعات الدورة 31 للجنة العليا بين البلدين

وفيات
وفيات الأحد 6-8-2023وفاة والدة فراس أبو الغنم محافظ الكركوفاة الفنان الأردني فهد الهواديوفيات الخميس 3-8-2023وفيات الأربعاء 2-08-2023