إنذار 12 منشأة تبيع مواد تموينية مكشوفة في إربد

وطنا اليوم:أغلقت لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة إربد، خلال جولة تفتيشية الأحد، محل معجنات وسط المدينة لمخالفته الاشتراطات الصحية.

ووجهت اللجنة، 12 إنذارا لباعة متجولين ومنشآت تجارية تبيع مواد تموينية مكشوفة لأشعة الشمس والهواء.

وقال مساعد محافظ إربد عمر القضاة، إنه تم مصادرة وإتلاف المواد التموينية المكشوفة، وإزالة عدد من البسطات التي تشكل إعاقة لحركة السير