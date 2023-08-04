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امانة عمان تقترح رفع اجور عدادات التكاسي بدل الدعم النقدي

4 أغسطس 2023
امانة عمان تقترح رفع اجور عدادات التكاسي بدل الدعم النقدي

وطنا اليوم:قال نائب نقيب أصحاب مكاتب التكسي والنقل الداخلي، محمد شحادة الحديد، إن أمانة عمان اقترحت رفع أجور عدادات التكسي كبديل عن صرف دعم النقل، وذلك بحجة عدم توفر مخصصات، مؤكدا في ذات السياق أن النقابة رفضت هذا الاقتراح وأصرّت على مطلبها بصرف الدعم النقدي.
وأضاف الحديد أن النقابة تقدّمت بمقترح إلى الأمانة باعفاء أصحاب المركبات من الرسوم السنوية البالغة (٢٠٠) دينار لمركبات التكسي والسرفيس، اضافة إلى دعم النقل.
وبيّن الحديد أن الأمانة ردّت على مقترح النقابة في الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي بعدم وجود مخصصات لديها لصرف دعم النقل، وأنّ الحلّ الوحيد المتاح هو رفع أجور العدادات، مشيرا إلى أنه الأسبوع القادم يُفترض أن يشهد حسما لهذا الملف.
وأشار الحديد إلى أن مركبات التكسي والسرفيس ترفد صندوق نقل الأمانة بأكثر من (٣) مليون دينار سنويا، ويفترض أن يوجّه جزء منها لدعم النقل


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