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إقبال كبير على تلفريك عجلون خلال عطلة نهاية الأسبوع

4 أغسطس 2023
إقبال كبير على تلفريك عجلون خلال عطلة نهاية الأسبوع

وطنا اليوم:شهد تلفريك عجلون إقبالا كبيرا من قبل الزوار، الجمعة، لتجربة ركوب عرباته والاستمتاع بالأجواء الصيفية في جبال عجلون.
المدير العام للمناطق التنموية أروى الحياري قالت ، أن أكثر من 60 زائر قاموا بتجربة تلفريك عجلون في الشهر الأول من افتتاحه.
من جهته قال رئيس مجلس إدارة المناطق الحرة والمناطق التنموية خلف الهميسات في وقت سابق، إن تلفريك عجلون حقق نجاحا فاق التوقعات، مشيرا إلى أن أكثر من 120 ألف زائر للمشروع منذ افتتاحه، مؤكدا أن هذا الرقم غير متوقع ويعطي دلالة أن هناك ارتياح عام من الأردنيين.
وأوضح أن المناطق التنموية ستقوم في الأيام القادمة بطرح الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص لتنفيذها، والتي تتمثل بشقق فندقية ومحلات تجارية مختلفة ونزل ومقاهي بالقرب من تلفريك عجلون، مؤكدا أنه سيتم طرحها للقطاع الخاص لتنفيذها في وقت قريب.
وأكد أن جميع المشاريع مخطط لها منذ بدء العمل بمشروع تلفريك عجلون، لافتا إلى أنها سترى النور قريبا خاصة أنه سيتم تأجير الأراضي للمستثمرين بأسعار رمزية


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