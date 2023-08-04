سكان شفا بدران يرفضون قرار نقل أبراج كهرباء الضغط العالي

وطنا اليوم:واجه قرار نقل أبراج كهرباء الضغط العالي، بمنطقة شفا بدران شمال العاصمة عمان، رفضا كبيرا من سكان المنطقة، في ظل غياب مبررات النقل وصمت الجهات المسؤولة بحسب وصف الأهالي.

وقال أهالي حي الحق في منطقةِ شفا بدران (حي المحامين والقضاة)، إن القرار لا ضرورة له من مساره الحالي إلى وسط حيهم بين الأحياء السكنية، والذي يخترقها بشكل مباشر.

ويتخوف الأهالي من القرار ، فيما قدموا اقتراحات لتفادي الضررِ المتوقعِ من نقلها، كتحويل الخطوط المراد نقلها إلى خطوط أرضية.

وأوضحوا أن الضرر المتوقع من القرار، يتمثل بتناقص أسعار الأراضي في المنطقة، إلى جانب حالة التشويه البصري للمكان، فضلا عن الضرر الصحي المتوقع إذا ما نفّذ قرار نقل الأبراج إلى داخل الأحياء السكنية