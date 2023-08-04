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التربية : لن يتم إرسال رسائل نصية (SMS) فيما يتعلق بنتائج التوجيهي

4 أغسطس 2023
التربية : لن يتم إرسال رسائل نصية (SMS) فيما يتعلق بنتائج التوجيهي

وطنا اليوم:قال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم محمد كنانة، إنه سيتم الإعلان عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة “التوجيهي”، في الأيام المقبلة.
وأكد كنانة الجمعة أن وزارة التربية ستعلن عن النتائج عبر مؤتمر صحفي كما هو معتاد، مشيرا إلى أنه لن يتم إرسال رسائل نصية (SMS) فيما يتعلق بنتائج الطلبة.
وكانت وزارة التربية رجحت إعلان نتائج الثانوية العامة في النصف الثاني من شهر آب/اغسطس الحالي.

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وفي سياق منفصل، ما زالت هناك مباحث تصحح عبر القارئ الضوئي، ومباحث أخرى قيد التفتيش، ومباحث أخرى ضمن مرحلة التدقيق، وأخرى في مرحلة المطابقة، لضمان دقة النتائج قبل الإعلان عنها.
وعقد امتحان الثانوية العامة، في 766 مركزا امتحانيا في مديريات التربية والتعليم؛ اشتملت على 1856 قاعة امتحانية، إضافة إلى 42 قاعة احتياط؛ بواقع قاعة واحدة احتياط لكل مديرية، وراقب ما يزيد على 20 ألف معلم ومعلمة على الامتحان الذي أثار جدلا شعبيا نتيجة لصعوبة عدد من المباحث


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