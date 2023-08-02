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الملك وولي العهد يودعان رئيس دولة الإمارات

منذ 3 ثواني
الملك وولي العهد يودعان رئيس دولة الإمارات

وطنا اليوم:ودع جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مغادرته عمان في ختام زيارة رسمية للمملكة على رأس وفد رفيع المستوى.
كما كان في الوداع بمطار ماركا العسكري عدد من كبار المسؤولين


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