1087 حادثة سيبرانية للنصف الأول من العام الحالي

وطنا اليوم:بلغ عدد الحوادث السيبرانية في النصف الأول من العام الحالي 1087 حادثة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت 544 حادثه، بارتفاع نسبته 99.8 بالمئة.

وبحسب إحصائيات المركز الوطني للأمن السيبراني اليوم الأربعاء، صنفت الحوادث السيبرانية إلى 17 “خطر جدا”، و 235 مرتفع الخطورة، و730 متوسط الخطورة، و 105 عادي الخطورة