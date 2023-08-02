الأمانة تصادق على تركيب أنظمة رقابة لـ350 حافلة نقل عام

وطنا اليوم:وافق مجلس امانة عمان في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة امين عمان الدكتور يوسف الشواربة على مسودة اتفاقية تشغيل وصيانة مشروع الغاز الحيوي في مكب الغباوي لتوليد الطاقة الكهربائية والتي سيتم توقيعها مع شركة الغاز الحيوي الأردنية، بهدف ادامة تشغيل وصيانة المشروع.

يذكر ان القيمة النقدية الحالية للعوائد المالية التي توفرها شركة الغاز الحيوي للأمانة تبلغ حوالي 4 مليون دينار سنويا، إضافة الى الأرصدة الكربونية التي يساهم المشروع بتخفيضها والتي تمكن الأمانة من استغلالها وتجارتها وبيعها للجهات المستفيدة.

وصادق المجلس على شراء وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة معدات دفع الكتروني وكاميرات مراقبة تلفزيونية وتتبع الكتروني لـ 350 حافلة نقل عام في عمان مملوكة لأصحاب الحافلات ( مشغلين فرديين ) على ان تتحمل الأمانة تكلفة المعدات والتشغيل السنوية من صندوق عائدات النقل العام فيما يتم تقسيطها على مالكي الحافلات على 7 سنوات.

وفي سياق متصل وافق المجلس على تعليمات اصدار تذاكر الركوب في النقل العام ضمن اختصاص الأمانة والزام المشغلين بتركيب أجهزة الدفع الالكتروني والمراقبة التلفزيونية والتتبع الالكتروني.

كما وافق المجلس على توقيع مذكرة تفاهم مع شركة مياه الأردن / مياهنا لغايات تنفيذ مشروع تقنيات توفير المياه داخل حدائق الحسين لرفع كفاءة استخدام المياه في مرافق الحدائق ، وصادق على مسودة نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن حدود امانة عمان .

ووافق المجلس على توقيع اتفاقية تعاون بين امانة عمان ودائرة الأراضي والمساحة في مجال تبادل المعلومات الجغرافية والتسجيلية