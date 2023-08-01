الضمان تنفي منح كل مواطن دعما مالياً بقيمة 250 دينار

وطنا اليوم:حذرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من تداول أخبار مضللة وغير صحيحة في بعض وسائل التواصل الاجتماعي هدفها استغلال حاجة المواطنين للحصول على معلومات وبيانات شخصية لهم.

وفي بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي، اليوم الثلاثاء، نفت المؤسسة قيامها بمنح كل مواطن أردني دعما مالياً بقيمة (250) دينار للتخفيف من الأزمة المالية حسب ما تدعيه هذه الروابط الوهمية.

وأكدت المؤسسة على ضرورة استقاء المعلومات من قنوات اتصالها الرسمية التي توفّر من خلالها كافة المعلومات والبيانات الصادرة عنها، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني http://ssc.gov.jo أو من خلال حساباتها الموثقة رسمياً على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم 117117 أو مركز الاتصال الوطني 065008080، وذلك منعاً لأي لبس أو تضليل