الفيصلي يشتكي خوري للمدعي العام

وطنا اليوم:تقدم مجلس إدارة النادي الفيصلي، بشكوى لدى المدعي بحق رئيس نادي الوحدات الأسبق طارق خوري، على خلفية الفيديو الذي خرج به مؤخرا للحديث عن مباراة “السوبر الأردني” بين القطبين الوحدات والفيصلي.

ووصف الفيصلي ما صدر عن خوري، بالاساءة للنادي وجماهير الفريق، مما استدعى تقديم شكوى بحقه