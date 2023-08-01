الاقتصاد الرقمي : سند لا يدعم التعرف على البطاقات العسكرية

وطنا اليوم:كشف وزير الاقتصاد الرقمي أحمد الهناندة اليوم الثلاثاء عن عزم الوزارة اتخاذ عدد من الإجراءات لتمكين منتسبي القوات المسلحة من تفعيل تطبيق سند الحكومي، لافتا إلى أن التطبيق لا يدعم التعرف على البطاقات العسكرية.

وبين الهناندة أن الإجراءات تتمثل بتمكين العسكريين من تفعيل التطبيق عبر تطبيقات البنوك التي يملك العسكريون حسابات فيها، وذلك بعد التحقق من البيانات الرسمية لهم، مشيرا إلى أن البنوك التي تم التواصل معها حتى اليوم هي بنك الإسكان وبنك الاستثمار وبنك الاتحاد والبنك العربي وبنك كابيتال، مضيفا أنه سيتم التواصل مع صندوق الائتمان العسكري للغاية ذاتها ولتمكين كل عسكري لديه حساب في الصندوق من تفعيل تطبيق سند عبره.

وحول حديثه عن فاعلية استخدام الهوية المدنية القديمة، بين الهناندة أن العسكري الذي لديه هوية مدنية ذكية حصل عليها قبل تعيينه العسكري سيتمكن من تفعيل تطبيق سند عبرها.

كما أكد الهناندة أن الهوية الرقمية عبر تطبيق سند هي وثيقة رسمية يمكن للمواطن إبرازها في أي مؤسسة أو دائرة حكومية، وأنه تم التعميم سابقا على المؤسسات الرسمية والحكومية كافة لاعتمادها في المعاملات الحكومية، وأنها تغني عن الهوية الذكية التقليدية، باستثناء مثول المواطن أمام كاتب العدل الذي يتطلب إبراز الهوية الذكية التقليدية