الخصاونة: نقد سياسات الحكومة ليس ذما وتحقيرا

وطنا اليوم:رد رئيس الوزراء بشر الخصاونة على مداخلة العين السنيد اليوم الثلاثاء خلال جلسة مجلس الأعيان لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، بقوله: إن الحديث عن ان السياسة المالية جباية ووصف الحكومة بالفاشلة ليس “ذم وتحقير” ولا يعد من ‏ضمن الأخبار الكاذبة الوارد في المادة 15

وأوضح رئيس الوزراء، أن فئة قليلة “عالية الصوت”، امتهنت انتهاك حرمة الحياة الخاصة والعامة ‏للأردنيين، ومارست التنمر عبر الفضاء الإلكتروني.‏

وأشار الخصاونة، إلى أن الفضاء الإلكتروني أصبح بحاجة إلى التنظيم والتأطير لحماية حرية الرأي والنقد ‏البناء