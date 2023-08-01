وطنا اليوم:رد رئيس الوزراء بشر الخصاونة على مداخلة العين السنيد اليوم الثلاثاء خلال جلسة مجلس الأعيان لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، بقوله: إن الحديث عن ان السياسة المالية جباية ووصف الحكومة بالفاشلة ليس “ذم وتحقير” ولا يعد من ضمن الأخبار الكاذبة الوارد في المادة 15
وأوضح رئيس الوزراء، أن فئة قليلة “عالية الصوت”، امتهنت انتهاك حرمة الحياة الخاصة والعامة للأردنيين، ومارست التنمر عبر الفضاء الإلكتروني.
وأشار الخصاونة، إلى أن الفضاء الإلكتروني أصبح بحاجة إلى التنظيم والتأطير لحماية حرية الرأي والنقد البناء
الخصاونة: نقد سياسات الحكومة ليس ذما وتحقيرا
وطنا اليوم:رد رئيس الوزراء بشر الخصاونة على مداخلة العين السنيد اليوم الثلاثاء خلال جلسة مجلس الأعيان لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، بقوله: إن الحديث عن ان السياسة المالية جباية ووصف الحكومة بالفاشلة ليس “ذم وتحقير” ولا يعد من ضمن الأخبار الكاذبة الوارد في المادة 15