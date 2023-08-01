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الخصاونة: نقد سياسات الحكومة ليس ذما وتحقيرا

منذ 14 ثانية
الخصاونة: نقد سياسات الحكومة ليس ذما وتحقيرا

وطنا اليوم:رد رئيس الوزراء بشر الخصاونة على مداخلة العين السنيد اليوم الثلاثاء خلال جلسة مجلس الأعيان لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، بقوله: إن الحديث عن ان السياسة المالية جباية ووصف الحكومة بالفاشلة ليس “ذم وتحقير” ولا يعد من ‏ضمن الأخبار الكاذبة الوارد في المادة 15
وأوضح رئيس الوزراء، أن فئة قليلة “عالية الصوت”، امتهنت انتهاك حرمة الحياة الخاصة والعامة ‏للأردنيين، ومارست التنمر عبر الفضاء الإلكتروني.‏
وأشار الخصاونة، إلى أن الفضاء الإلكتروني أصبح بحاجة إلى التنظيم والتأطير لحماية حرية الرأي والنقد ‏البناء


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