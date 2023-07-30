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الحمارنه عن مشروع قانون الجرائم الالكترونية : كومستير

منذ ساعتين
الحمارنه عن مشروع قانون الجرائم الالكترونية : كومستير

وطنا اليوم:شن عضو مجلس الأعيان الدكتور مصطفى حمارنه هجوما راقيا ضد مشروع قانون الجرائم الالكترونية، واصفا اياه بانه خارج التاريخ وانه ليس فعلا سياسيا بل “كومستير”..
وطالب الحمارنة خلال جلسة مناقشة اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، الأحد، لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، عدم الاستعجال والاستماع الى موسسات المجتمع المدني التي قدمت بدائل لبناء توافقات للوصول الى فهم موحد للمصلحة الوطنية.
كما طالب بأن يكون هناك مواءمة بين الاستفادة من الفضاء المفتوح وحماية حقوق المواطنين


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