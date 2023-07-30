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الأمانة تخفض بنود رسوم ترخيص الأبنية غير المدفوعة

منذ 16 ثانية
الأمانة تخفض بنود رسوم ترخيص الأبنية غير المدفوعة

وطنا اليوم:أعلنت أمانة عمان الكبرى الاحد، عن تخفيض كافة بنود رسوم ترخيص الأبنية (غير المدفوعة) بما فيها التجاوزات وبدل المواقف بنسبة 50% .
وتصل هذه النسبة إلى 75% للتجاوزات على الارتدادات والحجم للأبنية القائمة قبل تاريخ 2005/3/21، وتصل إلى 82.5% على النسبة المئوية للأبنية القائمة قبل تاريخ 2005/3/21.
وبحسب الامانة يسامر القرار لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا النظام المعدل أي اعتباراً من تاريخ 16/ 6 / 2022 ، وذلك وفقا للبند (ثانياً) من المادة رقم (6) من نظام رقم (38) لسنة 2022 ( المعدل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمّان رقم 28 لسنة 2018)


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