بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

تركيب 12 ألف وحدة إنارة موفرة للطاقة في شوارع مادبا

منذ ساعة واحدة
تركيب 12 ألف وحدة إنارة موفرة للطاقة في شوارع مادبا

وطنا اليوم:أعلن رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح عن قرب الانتهاء من تركيب 12 الف وحدة إنارة نوع (LED) في مدينة مادبا ومنطقة غرناطة والعريش وجرينة الشوابكة والفيصلية وماعين والمنشية والفيحاء والمريجمة والحيوية خلال الأسبوع الحالي، وذلك للمرحلة الأولى.
وأشار الرواجيح إلى أن برنامج تركيب وحدات الإنارة اشتمل على 6 ورش كل ورشة تنفذ ما يقارب من 100 – 150 وحدة إنارة لتشمل جميع الشوارع والأحياء المظلمة.
ولفت الرواجيح إلى أن البلدية نفذت هذا المشروع بدعم من وزارة الإدارة المحلية وإسناد من كوادر البلدية الفنية الذين يواصلون الليل بالنهار لإتمام مراحل المشروع.
وأكد أن البلدية جادة ومصممة على إنجاز مشروعها النهضوي الشمولي للارتقاء وتقديم الخدمات التي تليق بطموحات وآمال أهالي المدينة.
يشار الى أن المشروع سيوفر على صندوق البلدية من كلف الطاقة والصيانة لوحدات الإنارة القديمة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:51

3 آلاف جثة متحللة مجهولة في مشارح الخرطوم

10:46

صرف 20 دينار لطلاب المكرمة الملكية السامية

10:33

الفنان اللبناني راغب علامة يبهر جمهوره بأداءه على المسرح الجنوبي في جرش

10:20

السلمان وعلامة وبني يتألقون في ثالث حفلات مهرجان جرش

10:06

وظائف شاغرة في جامعة فيلادلفيا

10:04

أ.د. الخوالدة باجتماع الاثار العامة: التعاون بين القطاعين الأكاديمي والصناعي يعزز التراث الثقافي ويروّج للأردن سياحيا وخاصة البترا

10:01

أورنج تدعم رنين لتعزيز التحوّل الرقمي في المدارس

09:59

قرار رفع أسعار الفائدة في الأردن يدخل حيز التنفيذ

09:50

بينها تملؤها الأزمات.. 3 دول عربية ضمن أرخص البلدان للعيش

09:43

المدرج الروماني يجذب 90 ألف زائر وسائح

09:33

تصادم 6 مركبات في عبدون يتسبب بازدحام مروري

09:30

لليوم الخامس على التوالي.. تواصل عمليات إخماد حرائق الغابات في اللاذقية

وفيات
وفيات الأحد 30-07-2023وفيات الخميس 27-7-2023وفيات الأربعاء 26-7-2023الخدمات الطبية تنعى النقيب المهندس صالح المسندوفاة طالب التوجيهي عبدالله الزبون إثر أزمة قلبية حادة