بلدية جرش الكبرى تمنع إدخال بعض المواد الغذائية للمهرجان

وطنا اليوم:منعت دائرة الصحة والبيئة التابعة لبلدية جرش الكبرى إدخال بعض الأطعمة والمكونات الغذائية إلى مهرجان جرش لضمان سلامة زوار المهرجان، ولتأثر بعض الأطعمة بدرجات الحرارة المرتفعة.

وقال مدير دائرة الصحة والبيئة في بلدية جرش الكبرى محمد العياصرة، السبت، إن الأطعمة التي مُنعت تشمل المايونيز والدجاج المقلي (البروستيد) والشاورما والحمص والألبان والأجبان (باستثناء الألبان المصنوعة بالزيت).

وأوضح العياصرة أن منع هذه الأطعمة جاء لضمان سلامة زوار المهرجان بسبب درجات الحرارة المرتفعة وعدم وجود ثلاجات لحفظها، وذكر أن دائرة الصحة والبيئة تقوم يوميا بثلاث جولات داخل المهرجان.

الحولة الأولى قبل بدء الفعاليات للتأكد من سلامة الأغذية، والجولة الثانية بتمام الساعة العاشرة مساء، والثالثة بتمام الساعة الحادية عشرة مساء، مؤكدا بأن جميع المواد الغذائية والأنظمة تخضع لرقابة مشددة.

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