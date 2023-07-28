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الأردن يستضيف معسكراً تدريبياً لنادي ريال مدريد الإسباني

منذ 13 ثانية
الأردن يستضيف معسكراً تدريبياً لنادي ريال مدريد الإسباني

وطنا اليوم:يعتزم وفد من أكاديمية نادي ريال مدريد الإسباني زيارة المملكة الأسبوع المقبل بهدف إقامة معسكر رياضي تدريبي للناشئين بكرة القدم .
وذكر ممثل أكاديمية نادي ريال مدريد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤسسة “1&12واحد اثنين واحد” في بيان اليوم الجمعة، أن الوفد الضيف يضم إداريين وفنيين ومدربين من نادي ريال مدريد الإسباني، بنية إقامة معسكر رياضي تدريبي للناشئين بهدف صقل المواهب الرياضية للشباب الأردني في رياضة كرة القدم ومن ثم تأهيلهم، لخوض مسابقة رياضية واختيار المرشحين منها لدورة رياضية متقدمة في إسبانيا.
وقال رئيس المؤسسة وليد الألفي، إن المعسكر المتوقع إقامته في نادي الديونز بعمان، يعتبر خطوة هامة وجدية للشباب الأردني للوصول إلى العالمية عبر المسابقة التي ستجري في نهاية المعسكر التدريبي، مشيراً أنه سيتم اختيار المواهب الأردنية الذين تتراوح أعمارهم بين 9 إلى 17 عاماً لمتابعة التدريب في نادي ريال مدريد في إسبانيا ، ومن ثم الحصول على شهادة محترف في سن الناشئين.
وتعد شركة “1&12واحد اثنين واحد” الوكيل الحصري والمعتمد من قبل أكاديمية نادي ريال مدريد، وهي متخصصة في الشأن الرياضي والسياحي، ومقرها في جدة بالمملكة العربية السعودية


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