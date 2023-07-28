مصرع شابين اثر تعرضها للغرق ببحر رفح

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام من غزة ، فجر الجمعة 28 تموز 2023، بوفاة شخصين إثر غرقهما في بحر رفح جنوب قطاع غزة.

وأضافت أن الشخصين يبلغان من العمر 18 عاماً و 25 عامًا توفيا إثر غرقهما في بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة وسط حالة من الصدمة والحزن.

أفادت وسائل إعلام من غزة ، فجر الجمعة 28 تموز 2023، بوفاة شخصين إثر غرقهما في بحر رفح جنوب قطاع غزة.

وأضافت أن الشخصين يبلغان من العمر 18 عاماً و 25 عامًا توفيا إثر غرقهما في بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة وسط حالة من الصدمة والحزن