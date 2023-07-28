بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

مصرع شابين اثر تعرضها للغرق ببحر رفح

منذ ساعة واحدة
مصرع شابين اثر تعرضها للغرق ببحر رفح

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام من غزة ، فجر الجمعة 28 تموز 2023، بوفاة شخصين إثر غرقهما في بحر رفح جنوب قطاع غزة.
وأضافت أن الشخصين يبلغان من العمر 18 عاماً و 25 عامًا توفيا إثر غرقهما في بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة وسط حالة من الصدمة والحزن.
أفادت وسائل إعلام من غزة ، فجر الجمعة 28 تموز 2023، بوفاة شخصين إثر غرقهما في بحر رفح جنوب قطاع غزة.
وأضافت أن الشخصين يبلغان من العمر 18 عاماً و 25 عامًا توفيا إثر غرقهما في بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة وسط حالة من الصدمة والحزن


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:00

أول إعدام في سنغافورة منذ 20 عاما.. والتهمة وزن زائد

14:47

الأردن يستضيف معسكراً تدريبياً لنادي ريال مدريد الإسباني

14:43

ولي العهد يؤدي صلاة الجمعة في مسجد الملك الحسين

14:27

مسيرة حاشدة من أمام المسجد الحسيني

14:23

شاهد بالصور: قوة أمن الملاعب تؤدي صلاة الظهر في مدينة الحسين للشباب

13:47

مسيرة احتجاجية في وسط البلد رفضا لـ قانون الجرائم الإلكترونية

13:42

نجوى كرم تدخل موسوعة غينيس من الأردن

13:34

نمو صادرات الأردن إلى منطقة اليورو خلال 5 أشهر

13:31

إغلاق جزئي على طريق المطار الأحد المقبل

11:41

مواطنون من ماحص : اكوام النفايات اصبحت منظرا مألوفا

11:25

العيسوي يتفقد مشروع اعادة تأهيل المسجد الحسيني

11:17

تصاعد النقمة الشعبية في سوريا بسبب الفقر والجوع.. هل يتحرك الشارع؟

وفيات
وفيات الخميس 27-7-2023وفيات الأربعاء 26-7-2023الخدمات الطبية تنعى النقيب المهندس صالح المسندوفاة طالب التوجيهي عبدالله الزبون إثر أزمة قلبية حادةوفيات الثلاثاء 25-7-2023