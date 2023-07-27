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الخصاونة: عبء استضافة اللاجئين بات يضغط علينا بالأردن

27 يوليو 2023
الخصاونة: عبء استضافة اللاجئين بات يضغط علينا بالأردن

وطنا اليوم:استقبل رئيس الوزراء بشر الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء، الخميس، الرئيس والمدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية ديفيد ميليباند وبحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي.
واطلع الخصاونة، رئيس لجنة الإنقاذ الدولية على الخدمات الأساسية التي يوفرها الأردن للاجئين رغم الضغوطات الاقتصادية التي يعاني منها والتي تفاقمت بفعل جائحة كورونا.
وأكد رئيس الوزراء أن عبء استضافة اللاجئين بات يضغط علينا في الأردن نتيجة للانخفاض الكبير في حجم الدعم الدولي المقدم للاجئين ولخطة استجابة الأردن للأزمة السورية.
كما أكد ضرورة استمرارية تكاتف المجتمع الدولي والمنظمات والجهات الداعمة لمعالجة الآثار المترتبة على أزمات اللجوء.
من جهته أشار الرئيس التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية إلى أنشطة اللجنة في الأردن لتقديم المساعدات الإنسانية الهادفة لتخفيف معاناة اللاجئين.
يشار إلى أن لجنة الإنقاذ الدولية منظمة غير حكومية تأسست عام 1933 بهدف تقديم المساعدات الإنسانية والتنمية الدولية


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