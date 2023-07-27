متى يلجأ الطلبة يا معالى الوزير للدوسيات؟

أ. د رشيد عبّاس

الخبر/ قال وزير التربية والتعليم عزمي محافظة: (هناك انتشارا واسعاً للدوسيات بين طلبة الثانوية العامة / توجيهي من خارج المنهاج الدراسي, واعتبر محافظة خلال حديثه في اجتماع لجنة التعليم والشباب النيابية، أن انتشار الدوسيات شكّل إرباكًا لبعض الطلبة, وأضاف أن الوزارة بصدد الدفع بتشريع يُنظم عمل المنصات الدراسية, لتكون ضمن إطار المدارس الحكومية والخاصة وليس منصات فردية), وعلى هامش الاجتماع أكد النواب الحاضرون أهمية أن تأخذ وزارة التربية بعين الاعتبار ظروف الطلبة والآثار النفسية وتعويضهم عن الوقت الضائع نتيجة الأخطاء المطبعية التي وردت في امتحان مبحثي الرياضيات والكيمياء.

وهنا يمكن لنا طرح التساؤل الآتي على معالي وزير التربية والتعليم: متى يلجأ طلبة الثانوية العامة إلى استخدام الدوسيات؟

في عام 1996م وقبل أن اكون مديرا للشؤون التعليمية ومديراً للتربية والتعليم في محافظة الزرقاء كنت مشرفاً تربويا لمبحث الرياضيات, قمت بعمل دراسة ميدانية لعينة تتألف من (1000) من طلبة الثانوية العامة في جميع الفروع في أربع مديريات في العاصمة عمان هي: مديرية تربية عمان الاولى والثانية والثالثة والرابعة, وكان السؤال الرئيسي في الاستبانة يدور حول مدى الاعتماد على الدوسيات لدى طلبة الثانوية العامة / توجيهي؟

وقد كانت نتائج الدراسة على النحو الآتي: 94 % من عينة طلبة الثانوية العامة / توجيهي يعتمدوا على الدوسيات, وان المواد الأكثر استخداما للدوسيات هي اللغة الانجليزية واللغة العربية والرياضيات لطلبة الفرع الأدبي, والرياضيات والفيزياء والكيمياء لطلبة الفرع العلمي, وأظهرت الدراسة أيضاً أن 27% من عينة طلبة الثانوية العامة / توجيهي فقط يعتمدوا على الكتاب المدرسي ومعلم المدرسة, كذلك أظهرت الدراسة أن طلبة الفرع الادبي يغادروا المدرسة قبل انتهاء العام الدراسي بـ(40) يوم تقريباً.

وفي سؤال تضمنته الاستبانة أيضاً, كان حول لماذا الاعتماد على الدوسيات؟

انقسمت اجابات الطلبة إلى ثلاث فئات: الفئة الاولى أجابت بعدم كفاءة بعض معلمي الثانوية العامة للتدريس وكانت بنسبة 60 %, اما الفئة الثانية فقد أجابت بعدم كفاية الكتاب المدرسي لتغطية طبيعة اسئلة امتحان التوجيهي وكانت بنسبة 30 %, في حين أن الفئة الثالثة فقد أجابت أن الدوام المدرسي فيه مضيعة لوقت طالب التوجيهي وكانت بنسبة 10 %.

تصريح معالي وزير التربية والتعليم عزمي محافظة بأن هناك انتشارا واسعاً للدوسيات بين طلبة الثانوية العامة / توجيهي من خارج المنهاج الدراسي تصريح مطابقاً لواقع الطلبة, وأن استنتاجه المرتبط بكون الدوسيات تشكّل إرباكًا لبعض الطلبة, استنتاج في صحيح.

من خلال تجاربي التي مررتُ بها بجميع مراحل وزارة التربية والتعليم, اعتقد جازماً أن طبيعة (تركيب) اسئلة امتحان شهادة الدراسة الثانوية / التوجيهي هي السبب الرئيسي في توجّه طلبة امتحان شهادة الدراسة الثانوية / التوجيهي للدوسيات وبنسبة مرعبة تصل إلى 94%.

ويبقى التحدي الأكبر في كيفية معالجة وزارة التربية والتعليم لمثل هذه القضايا العالقة, مع يقيننا أن ظاهرة اللجوء إلى (الدوسيات) والمنصات التعليمة, والدروس الخصوصي, والمراكز.. تتعمق للأسف الشديد يوماً بعد يوم لدى الطلبة.