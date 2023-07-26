توقعات بتراجع الكتلة الحارة عن الأردن

وطنا اليوم:تأثرت بلاد الشام بما فيها الأردن بكتلة هوائية حارة منذ الثاني عشر من تموز/يوليو الجاري و توضعت حتى يومنا إلى الشرق من المملكة و بادية الشام، و تسببت بارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة و تطرفت عن مُعدلاتها المعتادة بأكثر من 5 درجات مئوية، و تُصنف الكتلة الحارة بأنها ذات شدة مُتوسطة إذ لم تُسجل درجات حرارة قيم قياسية أو إستثنائية إلا أنها امتازت بطول فترة تأثيرها مما أدى إلى ازدياد الشعور بالتعب و الإجهاد الحراري.

و بدءاً من السبت، تميل درجات الحرارة للانخفاص قليلاً، مع بقائها أعلى من مُعدلاتها المعتادة نسبة لمثل هذا الوقت من العام بحدود 2-3 درجات مئوية، و يكون الطقس حاراً نسبياً فوق الجبال العالية، في حين يكون الطقس حاراً في باقي المناطق. كما و تنخفص درجات الحرارة ليلاً بالمُقارنة عما عليه الحال، و يكون الطقس معتدلاً بوجه عام، يتحول إلى لطيف مع ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية.

السبب العلمي وراء طول فترة تأثير الكتلة الحارة على المملكة

و يأتي التأثير الطويل للكتلة الحارة على المملكة، نتيجة اندفاع سلسلة من الكتل الباردة لأجزاء واسعة من شمال و وسط و غرب القارة الأوروبية، الأمر الذي جعل من منطقة حوض البحر الأبيض المُتوسط تحت تأثير مُرتفع جوي قوي في طبقات الجو العليا و تدفق كتلة هوائية موسمية حارة على السطح، لتُصبح مناطق الشرق الأوسط و الشمال الإفريقي منطقة تغطية حرارية دافئة، لأن الكتلة الباردة التي تهبط فوق أوروبا تقوم بإزاحة كتلة دافئة أخرى نحو منطقتنا.

و بالرغم من التأثير الطويل للكتلة الحارة إلا أن المملكة لم تُسجل مستويات قياسية لدرجات الحرارة و ذلك بسبب وقوها على أطراف هذا المرتفع الجوي، في حين وقعت مناطق المغرب العربي و الجنوب الأوروبي تحت وطأة و شدة هذا المرتفع الجوي، لتُسجل العديد من تلك المناطق درجات حرارة إستثائية.

حالة الطقس في الأردن نهاية الأسبوع

تُشير آخر الخرائط الجوية عبر نماذج مُحاكاة حاسوبية توقعات باستمرار تأثر الأردن حتى الجمعة بالكتلة الهوائية الحارة، بحيث تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها المُعتادة بِعدّة درجات و تسود أجواء حارة في أغلب المناطق، في حين تتأثر المملكة بكتلة هوائية ذات درجات حرارة قريبة من معدلاتها المعتادة مطلع الأسبوع القادم.

و في التفاصيل، يُتوقع بمشيئة الله أن تستمر درجات الحرارة يومي الخميس و الجمعة أعلى من معدلاتها العامة بحدود 3-5 درجات مئوية، و يكون الطقس حاراً في مختلف المناطق و شديد الحرارة في البادية و الأغوار و البحر الميت و العقبة، و تتراوح العظمى في أنحاء عمان و المدن الأردنية لتبلغ حول وسط الثلاثينيات مئوية مع ساعات العصر، في حين تهبط الصغرى إلى منتصف العشرينيات مئوية مع أجواء أكثر حرارة من المُعتاد ليلاً، قد تميل للاعتدال فوق الجبال العالية في ساعات مُتأخرة من الليل.

وتوالي درجات الحرارة انخفاضها يوم الأحد و تعود لتُصبح قريبة من مُعدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام، و تسود أجواء صيفية عادية في مُختلف المناطق. كما و يكون الطقس معتدلاً إلى لطيف بوجه عام في ساعات الليل