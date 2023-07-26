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العقبة تسجل مستوى غير مسبوق في الحمل الكهربائي

26 يوليو 2023
العقبة تسجل مستوى غير مسبوق في الحمل الكهربائي

وطنا اليوم:وصل الحمل الكهربائي في محافظة العقبة، إلى 198 ميغاواط، بنسبة زيادة 9 بالمئة مقارنة مع بنفس الفترة من العام الماضي حيث سجلت 182 ميغاواط.
وأفاد مصدر أن العقبة سجلت أعلى نسبة زيادة بالحمل الكهربائي في تاريخها.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة توزيع الكهرباء في العقبة سهم المجالي إن هذا الإرتفاع جاء نتيجة موجة الحر التي يمر بها الأردن بشكل عام والعقبة بشكل خاص التوسع، اضافة للتوسع بالمشاريع العمرانية والاستثمارية.
وبين المجالي ان القدرة الاستيعابية لمحطات الرفع الكهربائي في العقبة 1000 ميغاواط ، مؤكداً أن المنظومة الكهربائية في العقبة بأحسن حالاتها.


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