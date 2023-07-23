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تشكيلات وتنقلات جديدة في وزارة الداخلية – أسماء

23 يوليو 2023
تشكيلات وتنقلات جديدة في وزارة الداخلية – أسماء

وطنا اليوم:قرر وزير الداخلية مازن الفراية، الأحد، إجراء تشكيلات وتنقلات في الوزارة، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 2023/7/25‏.

وتاليا التشكيلات الجديدة
‏-‏ نقل مدير القضاء الانسة رنا الطورة من مديرية ‏حقوق الانسان مساعداً لمتصرف لواء قصبة عمان / ‏محافظة العاصمة ‏‏.‏
‏-‏ نقل مدير قضاء المصطبة السيد زياد الموسى مساعداً ‏لمتصرف لواء الرمثا / محافظة اربد.‏
‏-‏ نقل مساعد مدير مديرية مكتب المفتش العام السيد ‏محمد الملكاوي مساعدا لمتصرف لواء سحاب / محافظة ‏العاصمة .‏
‏-‏ نقل مدير قضاء العريض السيد سفيان العلياني مديراً ‏لقضاء جرينة / محافظة مادبا .‏
‏-‏ نقل مدير قضاء العارضة السيد محمد القيسي مديراً ‏لقضاء العريض / محافظة مادبا .‏
‏-‏ نقل مساعد مدير مديرية حقوق الانسان السيد حسام ‏النوايسة مساعداً لمتصرف لواء قصبة المفرق / محافظة ‏المفرق.‏
‏-‏ نقل مساعد متصرف لواء قصبة المفرق السيد هيثم ‏حجازي مديراً لقضاء العارضة / محافظة البلقاء .‏
‏-‏ نقل مساعد متصرف لواء قصبة عمان الانسة رحاب ‏المومني مساعداً لمدير مديرية حقوق الانسان .‏
‏-‏ نقل مساعد متصرف لواء بصيرا السيد واصف ‏العكايلة مساعداً لمتصرف لواء قصبة الطفيلة .‏
‏-‏ نقل مساعد متصرف لواء قصبة جرش السيد هايل ‏النجادات مديراً لقضاء المصطبة / محافظة جرش .‏
‏-‏ نقل مساعد متصرف لواء قصبة عمان السيد سليم ‏الحجايا مساعداً لمدير مديرية التنمية المحلية / مركز ‏الوزارة .‏
‏-‏ نقل مساعد متصرف لواء قصبة مادبا السيد عبد الله ‏الحسبان مساعداً لمتصرف لواء القويسمة / محافظة ‏العاصمة. ‏
‏-‏ نقل مساعد متصرف لواء الحسا السيد راجح الخلفات ‏مساعداً لمتصرف لواء بصيرا / محافظة الطفيلة .‏
‏-‏ تعيين مدير القضاء السيد علي العمري مساعداً ‏لمتصرف لواء ماركا / محافظة العاصمة .‏
‏-‏ تعيين مدير القضاء السيدة هيفاء العطون مساعداً ‏لمتصرف لواء قصبة مادبا / محافظة مادبا .‏
‏-‏ تعيين مدير القضاء السيد عباس الموانيس مساعداً ‏لمتصرف لواء قصبة جرش / محافظة جرش


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