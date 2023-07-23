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العدوان : ما قيمة الكلام أو النقد في غياب الديمقراطية

23 يوليو 2023
العدوان : ما قيمة الكلام أو النقد في غياب الديمقراطية

وطنا اليوم:قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الأسبق، طاهر العدوان، معلقًا على مشروع قانون الجرائم الالكترونية، بأن المبالغة بوضع أرقام تبلغ عشرات الالاف من الدنانير تُظهر حالة الغربة عن واقع الشعب المعيشي عند من هم وراء مشروع هذا القانون، مشيرًا بأنها “تزيد على ديّة القتل العمد”.
ولفت العدوان بتغريدة عبر منصة “تويتر” بأن الدول الثرية التي تتمتع شعوبها بدخول عالية لم تفعل ذلك.
وتابع : بأن الاردني يخشى من عبء قيمة مخالفات السير (البالغة 15 دينار ) في ظل الدخول المتدنية والبطالة المزدهرة ، ولو وضعتم بدل الـ30 واللـ40 الف (100 او200) دينار فحتى في هذه سيجد الاردني بالغ فوق طاقته وبان الامر لا يستحق التضحية بهذا المبلغ من أجل تعليق غاضب او لايك او تداول صورة او من اجل هذا الامر او ذاك”.
وأضاف “ما قيمة الكلام أو النقد في غياب الديمقراطية حيث لا ساحة سياسية وحزبية مؤثرة ولا اعلام فيه مساحة لأراء ناقدة ولا وجود لكتل نيابية قوية تجعل للكلام والرأي الاخر قيمة فتقوم هي قبل غيرها بالبحث عن الصح او الخطأ وعندما ينشر مواطن خبر ما يستقبل الاف المتابعين من الرأي العام”
“القحط السياسي وسنينه العجاف واجوائه غير الصحية هي المسؤولة اولا عن خلق بيئة استخدام لغة والفاظ يسيطر عليها الغضب، اغلبها من باب الفضفضة عن النفس، خاصة عندما تتسع رقعة الشعور بفقدان الأمل باصلاح حقيقي وبان الامر لم يعد فيه رشدا .. فلماذا الاصرار على احكام اغلاق طنجرة الضغط ؟!”، وفق العداون


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