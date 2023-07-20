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طلبة العلمي: امتحان الكيمياء صعب جدا

منذ ساعة واحدة
طلبة العلمي: امتحان الكيمياء صعب جدا

وطنا اليوم:شكا عدد من الطلبة اليوم الخميس من صعوبة امتحان الكيمياء للفرع العلمي لشهادة الثانوية العامة، والذي يتألف من 50 سؤالا ضمن الاختيار من متعدد.
ووصف الطلبة الأسئلة ببالغة الصعوبة والدقة، وأنها لم تراعي الفروقات الفردية، معبرين عن ذلك بالقول “تعبنا راح عالفاضي”.
وبحسب الطلبة تركزت الأسئلة بشكل كبير على الحل بعدة خطوات، وأن بعض الأسئلة لم تكن أجوبتها ضمن الخيارات.
وأكدوا تصحيح أحد الأسئلة خلال الامتحان من المراقبين؛ بسبب خطأ علمي في صياغته من التربية
وفي استطلاع، قال الطلبة إن الوقت المحدد للامتحان غير كاف، إضافة إلى رصد أخطاء في الامتحان، يقولون إن تصحيهها جرى خلال الامتحان.
ووصفت عدد من الطالبات بأن الأسئلة غير مباشرة، وأن الوقت المحدد لدراسة الامتحان غير كاف


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