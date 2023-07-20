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الخصاونة يكشف سبب الخلاف القائم مع التيك توك

منذ 37 ثانية
الخصاونة يكشف سبب الخلاف القائم مع التيك توك

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إن الخلاف القائم حول حظر تطبيق “تيك توك” في الأردن، هو مبني على أساس عدم وجود معايير واضحة حول المحتوى المنشور في التطبيق.
وأضاف الخصاونة، أن “المحتوى المنشور يجب الاستجابة من إدارة التطبيق حول إيجاد مكتب إقليمي أو محلي تابع للتطبيق تيك توك”.
وبين أن على إدارة التطبيق الاستجابة للمطالب الأردنية حول وضع معايير واضحة للمحتوى الذي ينشر على التطبيق.
ولفت إلى أن الحوار ما زال مستمرا مع القائمين على تطبيق “تيك توك” لرفع الحظر عنه محليا.
جاء ذلك خلال حوار أجراه رئيس الوزراء، الخميس، مع طلبة جامعات إقليم الشمال بشأن مسارات التحديث في جامعة اليرموك


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