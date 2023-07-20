الخصاونة: الحكومة تسير في الطَّريق السَّليم اقتصاديا

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إن المؤشِّرات الاقتصاديَّة خلال الرُّبع الأوَّل من العام الحالي تؤكِّد أنَّنا نسير في الطَّريق السَّليم.

وأضاف الخصاونة، “حقَّقنا نسبة نموّ اقتصادي بواقع (2.8%) وزيادة حجم الصَّادرات الوطنيَّة (4%)، وزيادة الدَّخل السِّياحي (68%) وانخفاض البطالة (1%) وانخفاض عجز الميزان التِّجاري”.

جاء ذلك خلال حوار أجراه رئيس الوزراء، الخميس، مع طلبة جامعات إقليم الشمال بشأن مسارات التحديث في جامعة اليرموك.

الخصاونة، بين أن قانون البيئة الاستثمارية ألزم الجهات الحكومية بمنح الموافقات خلال ١٥ يوميا، موضحا أن الحكومة أطلقت منصة تفاعلية توضح مزايا الاستثمارات في الأردن.

وشدد الخصاونة على أن استقرار الدينار الأردني وقيمته الشرائية راسخان

أكد أن الجهاز الحكومي غير قادر على مشكلة البطالة من خلال الوظائف الحكومية.

وبين أن رؤية التحديث الاقتصادي تمتد لعشر سنوات وأكد وجود مخزون كاف من القمح.