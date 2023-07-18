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وزير إعلام سابق: لماذا الاصرار على احكام اغلاق طنجرة الضغط ؟!

منذ 14 ثانية
وزير إعلام سابق: لماذا الاصرار على احكام اغلاق طنجرة الضغط ؟!

 

وطنا اليوم – قال وزير الاعلام الاسبق طاهر العدوان في حديث له نشره عبر تويتر يا سادة: الاردني يخشى من عبء قيمة مخالفات السير(البالغة ١٥دينار ) فلماذا هذه المبالغة بالعقوبات .

وقال العدوان في تغريدته :

المبالغة بوضع أرقام تبلغ عشرات الالاف من الدنانير (وهي تزيد على ديّة القتل العمد ) كعقوبة في لائحة جرائم مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الجديد الذي يستهدف مواقع التواصل الاجتماعي ،والالاف من المواطنين ممن يضعون لايك او يعلقون على ما ينشر بكلمات غاضبة ..، هذه المبالغة تُظهر حالة الغربة عن واقع الشعب المعيشي عند من هم وراء مشروع هذا القانون ، فحتى الدول الثرية التي تتمتع شعوبها بدخول عالية لم تفعل ذلك . يا سادة: الاردني يخشى من عبء قيمة مخالفات السير(البالغة ١٥دينار ) في ظل الدخول المتدنية والبطالة المزدهرة ، ولو وضعتم بدل ال٣٠ وال ٤٠ الف (١٠٠ او٢٠٠) دينار فحتى في هذه سيجد الاردني مبالغ فوق طاقته وبان الامر لا يستحق التضحية بهذا المبلغ من أجل تعليق غاضب او لايك او تداول صورة او من اجل هذا الامر او ذاك .

فما قيمة الكلام أو النقد في غياب الديمقراطية حيث لا ساحة سياسية وحزبية مؤثرة ولا اعلام فيه مساحة لأراء ناقدة ولا وجود لكتل نيابية قوية تجعل للكلام والرأي الاخر قيمة فتقوم هي قبل غيرها بالبحث عن الصح او الخطأ عندما ينشر مواطن خبر ما يستقبل الاف المتابعين من الرأي العام ، القحط السياسي وسنينه العجاف واجوائه غير الصحية هي المسؤولة اولا عن خلق بيئة استخدام لغة والفاظ يسيطر عليها الغضب ، اغلبها من باب الفضفضة عن النفس ،خاصة عندما تتسع رقعة الشعور بفقدان الأمل باصلاح حقيقي وبان الامر لم يعد فيه رشدا .. فلماذا االاصرار على احكام اغلاق طنجرة الضغط ؟!.

 


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