رئيس مجلس النواب يختتم زيارته للرياض

وطنا اليوم:اختتم رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي والوفد النيابي زيارتهم الرسمية إلى المملكة العربية السعودية بلقاء الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وزير الطاقة.

وأكد الأمير عبد العزيز على عمق العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مشددا على أهمية زيادة آفاق التعاون المشترك في مجال الطاقة بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

من جهته أكد الصفدي أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني حريص دوما على تعزيز آفاق التعاون المشترك مع الأشقاء في السعودية، وهناك توافق كبير بين قيادة كلا البلدين حيال العديد من قضايا المنطقة، لافتا إلى أهمية تعزيز التعاون في مجال الطاقة ومقدرا في الوقت ذاته الدعم السعودي للمملكة في مختلف المجالات.

وكان الصفدي أجرى مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبد الله آل الشيخ، كما التقى بوزير البيئة والمياه والزراعة السعودي وبمسؤولين في غرفة تجارة الرياض.

وضم الوفد النيابي: مساعد رئيس مجلس النواب رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية السعودية ذياب المساعيد والنواب محمد بني ياسين وسلامة البلوي ومحمد عبابنة وصالح أبو تايه ومدير عام مكتب رئيس مجلس النواب محمود الخلايلة