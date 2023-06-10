بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

العبارة التي اضحكت الحسين و استغرب منها الرئيس الامريكي “ريغان” وفسرها المصري بحضور الرفاعي وزيد بن شاكر

منذ 4 دقائق
العبارة التي اضحكت الحسين و استغرب منها الرئيس الامريكي “ريغان” وفسرها المصري بحضور الرفاعي وزيد بن شاكر

وطنا اليوم –  اثناء زيارة دولة طاهر المصري امس الى مقر الحزب الديموقراطي الاجتماعي تطرق المصري الى  طرفة حقيقية حصلت أثناء زيارة جلالة الملك الحسين بن طلال إلى أمريكا بداية الثمانينات في عهد الرئيس رونالد ريجان، حيث دعا الرئيس الأمريكي الوفد الأردني إلى مائدة الإفطار في شرفة البيت الأبيض بحضور نائب الرئيس جورج بوش الأب ووزير الخارجية الأمريكي.
وكان المصري وزيرا للخارجية والوفد برئاسة جلالة الملك الحسين ورئيس الوزراء آنذاك زيد الرفاعي والمرحوم الأمير زيد بن شاكر قائد الجيش.
وريجان يضغط على الأردن بأن يجلسوا مع الإسرائيليين وجها لوجه Face to Face، ولكن جلالته كان يرفض بشدة.
ولشدة الضغط اقترح الرفاعي أن تكون الحوارات Back to Back لتخفيف حدة الضغط الأمريكي.
وابتسم حينها المصري وقال هامسا للرفاعي وبلكنة نابلسية محببة، خليها Back to Face or Face to Back أحلى.
ويبدو أن الحسين سمعها وضحك وتساءل ريجان عن سبب ابتسامات الوفد الأردني، رد طاهر المصري أن ال Face to Back لها معنى آخر لدى النابلسية.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

07:39

اصابات وانباء عن وفاه في مشاجره بين شباب في منطقة كريمه في الاغوار الشماليه

07:01

لائحة اتهام ترامب حفظ وثائق حساسة بالمرحاض ووزعها على صناديق

06:51

دينا النائب في لقاء مع دينا السفيرة

06:31

رفع كسوة الكعبة المشرفة 3 أمتار.. استعداداً لموسم الحج

06:26

العثور على مليون جنيه «فكة» داخل منزل «متسولة» في قنا

06:20

الامانة تؤكد: اطلاق النار خبر غير صحيح

06:15

الجيش يعلن عن 1220 درونز ستكون في سماء العاصمة عمان مساء اليوم

06:12

عدم استقرار السبت وانخفاض الحرارة الاحد

06:08

تفاصيل جديدة يكشفها محامي صدام حسين وسبب حضور ضباط ايرانيين لحظة اعدام صدام

22:06

عرس الحسين: التاج الهاشمي والهوية الأردنية صنوان

21:50

وسائل اعلام لا تتحرى الدقة وتنشر خبر بـ الشقلوب..تحت عنوان محكمة بداية حقوق السلط تلغي قرارا ماليا لمجلس عمداء جامعة البلقاء

20:45

سيارات تسلا تلعب دور البطولة وسط حرائق كندا

وفيات

وفاة اللواء الركن المتقاعد سلمان المعايطةوفيات الجمعة 9-6-2023وفيات الخميس 8-6-2023وفيات الأربعاء 7-6-2023البريد الأردني ينعى الوزير الأسبق شراري كساب الشخانبة