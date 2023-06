العبارة التي اضحكت الحسين و استغرب منها الرئيس الامريكي “ريغان” وفسرها المصري بحضور الرفاعي وزيد بن شاكر

وطنا اليوم – اثناء زيارة دولة طاهر المصري امس الى مقر الحزب الديموقراطي الاجتماعي تطرق المصري الى طرفة حقيقية حصلت أثناء زيارة جلالة الملك الحسين بن طلال إلى أمريكا بداية الثمانينات في عهد الرئيس رونالد ريجان، حيث دعا الرئيس الأمريكي الوفد الأردني إلى مائدة الإفطار في شرفة البيت الأبيض بحضور نائب الرئيس جورج بوش الأب ووزير الخارجية الأمريكي.

وكان المصري وزيرا للخارجية والوفد برئاسة جلالة الملك الحسين ورئيس الوزراء آنذاك زيد الرفاعي والمرحوم الأمير زيد بن شاكر قائد الجيش.

وريجان يضغط على الأردن بأن يجلسوا مع الإسرائيليين وجها لوجه Face to Face، ولكن جلالته كان يرفض بشدة.

ولشدة الضغط اقترح الرفاعي أن تكون الحوارات Back to Back لتخفيف حدة الضغط الأمريكي.

وابتسم حينها المصري وقال هامسا للرفاعي وبلكنة نابلسية محببة، خليها Back to Face or Face to Back أحلى.

ويبدو أن الحسين سمعها وضحك وتساءل ريجان عن سبب ابتسامات الوفد الأردني، رد طاهر المصري أن ال Face to Back لها معنى آخر لدى النابلسية.