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أسرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تهنئ بمناسبة عيد الجلوس الملكي الرابع والعشرين وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش

منذ ساعة واحدة
أسرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تهنئ بمناسبة عيد الجلوس الملكي الرابع والعشرين وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش

وطنا اليوم:يتقدم وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة وأمين عام الوزارة الدكتور مأمون الدبعي وأسرة الوزارة بأصدق التهاني وخالص التبريكات إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم والشعب الأردني بمناسبة عيد الجلوس الملكي الرابع والعشرين وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش سائلين الله العلي القدير أن يُعيد هذه المناسبات العزيزة على جلالة الملك وولي عهده الأمين باليمن والخير والبركات، وعلى الشعب الأردني بالمزيد من الرفعة والتقدم والازدهار وأن يحفظ عليه نعمة القيادة الهاشمية


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