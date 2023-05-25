ترجيح إتاحة خدمة جواز السفر الذكي بداية 2024

وطنا اليوم:رجح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة إنجاز مشروع “خدمة جواز السفر الإلكتروني” وبدء إصداره بداية العام المقبل على أبعد تقدير، بالتعاون مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

وقال الوزير في تصريحات صحفية إنّ المشروع حاليا في مرحلة طرح العطاء إذ من المتوقع إحالته في شهر حزيران (يونيو) المقبل على واحدة من الشركات المتخصصة في هذا المجال، لمباشرة العمل به والانتهاء منه خلال فترة 6 أشهر وبالتالي يخرج إلى حيز الوجود مع بداية العام المقبل.

وبين الوزير “العطاء الخاص بالمشروع طرح مؤخرا لاستقطاب الشركات المحلية والعالمية للمشاركة فيه وتم تحديد تاريخ السادس من شهر حزيران (يونيو) المقبل موعدا نهائيا لشراء وثائق العطاء، وتاريخ السابع من شهر حزيران (يونيو) المقبل آخر موعد لإيداع العروض، لتبدأ بعدها عملية التقييم الفني والمالي بهدف اختيار أفضل العروض.

وبين الوزير أنه مع إتاحة الخدمة سيجري إصدار جواز السفر الإلكتروني للمواطنين (أي أن جواز السفر سيتحول من جواز ورقي إلى جواز إلكتروني يقرأ بشكل إلكتروني في المطارات والمراكز الحدودية).

وشرح قائلا “سيتيح المشروع إصدار جواز سفر يحتوي على شريحة إلكترونية تمكن المطارات والمعابر الحدودية من قرائتها والتحقق منها بصورة إلكترونية” لافتا إلى عدد من دول العالم بدأت اعتماد هذه النوعية من الجوازات في مطاراتها.

وأكد أن الحكومة حريصة على تنفيذ المشروع وفق أفضل المعايير العالمية من الناحية التقنية والأمنية ليكون محميا من عمليات التزوير.

وأكد أن جواز السفر الإلكتروني لن يكون بديلا كاملا عن الجوازات الورقية المتوافرة بين أيدي الناس في المدى القصير، إذ سيجري تعميم الخدمة على مراحل. وقال “المشروع يأتي في اطار التحول الرقمي للخدمات الحكومية ومن ضمن خطة الحكومة للعام الحالي لتحويل مجموعة من الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية.