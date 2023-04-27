د. قاسم العمرو ينعى نجل النائب السابق مصلح الطراونة

وطنا اليوم:ينعى د . قاسم العمرو ناشر موقع وطنا اليوم الاخباري الشاب العشريني محمد نجل النائب السابق الدكتور مصلح أحمد الطراونة والذي توفي بحادث تدهور مركبة على طريق الغور / البحر الميت

رحمك الله والهمنا جمعياً ومحبيك ووَالِدَيك الصبر والسلوان وأسكنك فسيح جنانه..داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته

وانا لله وانا اليه راجعون