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د. قاسم العمرو ينعى نجل النائب السابق مصلح الطراونة

منذ 5 ساعات
د. قاسم العمرو ينعى نجل النائب السابق مصلح الطراونة

وطنا اليوم:ينعى د . قاسم العمرو ناشر موقع وطنا اليوم الاخباري الشاب العشريني محمد نجل النائب السابق الدكتور مصلح أحمد الطراونة والذي توفي بحادث تدهور مركبة على طريق الغور / البحر الميت
رحمك الله والهمنا جمعياً ومحبيك ووَالِدَيك الصبر والسلوان وأسكنك فسيح جنانه..داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته
وانا لله وانا اليه راجعون


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