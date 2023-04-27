وطنا اليوم:ينعى د . قاسم العمرو ناشر موقع وطنا اليوم الاخباري الشاب العشريني محمد نجل النائب السابق الدكتور مصلح أحمد الطراونة والذي توفي بحادث تدهور مركبة على طريق الغور / البحر الميت
رحمك الله والهمنا جمعياً ومحبيك ووَالِدَيك الصبر والسلوان وأسكنك فسيح جنانه..داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته
وانا لله وانا اليه راجعون
د. قاسم العمرو ينعى نجل النائب السابق مصلح الطراونة
وطنا اليوم:ينعى د . قاسم العمرو ناشر موقع وطنا اليوم الاخباري الشاب العشريني محمد نجل النائب السابق الدكتور مصلح أحمد الطراونة والذي توفي بحادث تدهور مركبة على طريق الغور / البحر الميت