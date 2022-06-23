منتخب “النشامى” يتقدم 5 مراكز في التصنيف العالمي

وطنا اليوم _ تقدم المنتخب الوطني لكرة القدم بشكل ملحوظ على لائحة التصنيف الدولية، الصادرة اليوم الخميس، عن الاتحاد الدولي “فيفا”.

وتقدم المنتخب الوطني 5 مراكز على سلم الترتيب ليصبح في المركز 86 عالميا بدلا من المركز 91، فيما حافظ “النشامى” على المركز الثالث عشر آسيويا، والمركز الحادي عشر عربيا.

و كشف الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن التصنيف الجديد للمنتخبات، بعد فترة التوقف الدولية الأخيرة التي انتهت الأسبوع الماضي.

وحجز المنتخب الوطني أخيرا مقعدا في نهائيات كأس آسيا 2023، بعد أن تأهل متصدرا عن المجموعة الأولى في التصفيات بثلاثة انتصارات على نيبال (2-0) وإندونيسيا (1-0) والكويت (3-0).