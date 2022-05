آداب “الإسراء ” تشارك في فعاليات أسبوع اللغة الإنجليزية في لواء الجيزة

وطنا اليوم:انطلاقاً من حرص الجامعة على التواصل والتعاون مع المجتمع المحلي ، وبرعاية الدكتور جمال الحناوي مدير التربية والتعليم في لواء الجيزة ، شاركت الجامعة (كلية الآداب ) في فعاليات أسبوع اللغة الإنجليزية في مدرسة نسيبة المازنية

بعنوان (Together for Better English):

وحاضر الدكتور أنس عواد (رئيس قسم اللغة الإنجليزية/الترجمة ) ، محاضرة بعنوان: (Foreign Language Anxiety & Self-motivation) ، الدكتور عصام طعامنة (رئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها )، محاضرة بعنوان:

( Using some of speaking activities to develop students’ oral skills) ، بحضور نخبة من معلمي ومعلمات اللغة الإنجليزية في لواء الجيزة، الذين أبدوا اهتماما ًبمحتوى المحاضرات ، وعبروا عن شكرهم وامتنانهم على تنظيم مثل هذه الفعاليات لما تعود به من نفع وتنمية مهنية للمعلمين وتنعكس إيجابا على تحصيل الطلبة.

وعبّر الدكتور جمال الحناوي عن شكره وامتنانه للجامعة على ما تقدمه من جهود لتطوير قطاع التربية والتعليم في لواء الجيزة من خلال رفد مدارس اللواء بالخبراء والمختصين في كافة المجالات مما جعلها من الجامعات الرائدة في مجال خدمة المجتمع.

وفي الختام تم تكريم الدكتور أنس عواد و الدكتور عصام طعامنة عرفاناً لما قدماه من جهود ساهمت في إنجاح فعاليات أسبوع اللغة الإنجليزية.