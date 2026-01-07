الجيش يفتح باب التجنيد (دبلوم – بكالوريوس – ماجستير)

وطنا اليوم:أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي مديرية شؤون الأفراد / المركز العسكري للتجنيد عن حاجتها لتجنيد وأستخدام عدد من الذكور بالصبغة العسكرية أو بالصبغة المدنية وحسب التخصصات المذكورة تالياً على ان لا يقل المستوى التعليمي للمتقدم عن (دبلوم / بكالوريوس / ماجستير):أ. الهندسة الكهربائيـــ ـة. د. الذكاء الاصطناعي والروبوتــات.

ب. علم الحاســـ ـــ ــــوب. هـ. هندسة الإتصـــ ـــ الات.

جـ. الأمن السيبرانـــ ـــ ي. و. هندسة إلكترونيـــ ـــ ة.

ز. الهندسة الميكانيكية/الميكاترونيكس. حـ. هندسة الشبكـــ ـــ ـات.

2. سيتم منح علاوات إضافية لمن يقع عليهم الاختيار بالتجنيد أو الاستخدام (علاوات فنية + علاوة اختصاص إضافية).

3. على الراغبين بالتسجيل التقديم إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي الخاص بمديرية شؤون الأفراد / المركز العسكري للتجنيد (dpatajneed.jaf.mil.jo) والذي سيتم تفعيله اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 07 كانون الثاني 2026 ولغاية الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 18 كانون الثاني 2026.

4. سيتم التواصل مع من تنطبق علية الشروط بواسطة رسالة نصية سيتم ارسالها إلى الهاتف الخلوي الذي سيثبته المتقدم على طلبه.

5. الشـــ ـــ ــروط .

أ. أن يكون أردني الجنسية.

ب. أن يكون من مواليد 1/1/1996 فما بعد ( للعسكريين).

جـ. أن يكون من مواليد 1/1/1991 فما بعد ( للمدنييــــن).

د. أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحه مخلة بالشرف.

هـ. أن يجتاز الفحوصات الفنية والمقابلات الشخصية (كلاً ضمن تخصصه) بالإضافة الى فحص اللغة الإنجليزية.

6. الوثائق المطلوبة.

أ. الهوية الشخصية ممغنطة وغير منتهية وصورة مصدقة عنها.

ب. الشهادة الدراسية للمؤهل العلمي الحاصل عليه (الأصلية أو مصدقه).

7. ملاحظـــ ـــ ــات.

أ. على المتقدم تعبئة جميع البيانات المطلوبة والموجودة على الرابط بالشكل الصحيح مع إرفاق كافة الوثائق المطلوبة بملف (PDF).

ب. لن يتم النظر بأي طلب مخالف للشروط أعلاه أو نقص بالوثائق والبيانات أو إذا كانت الوثائق غير أصليه أو مصدقه حسب الأصول.