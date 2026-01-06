الثلاثاء.. أجواء مستقرة وارتفاع قليل على الحرارة

وطنا اليوم:يطرأ اليوم الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا نسبيًا في اغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، توالي درجات الحرارة ارتفاعها يومي الأربعاء والخميس، ويكون الطقس باردا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية العالية ولطيفا في البادية والسهول بينما يكون دافئا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

و تتأثر المملكة الجمعة، تدريجياً بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز شمال جزيرة قبرص لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا وغائما جزئيا يتحول الى غائم وتهطل بإذن اللّٰه الامطار في شمال المملكة تمتد لاحقا لتشمل معظم مناطق المملكة، ومع ساعات المساء تعبر الجبهة الباردة المرافقة للمنخفض الجوي حيث تشتد الهطولات المطرية وتكون غزيرة في شمال ووسط المملكة والاجزاء الجنوبية الغربية، بالإضافة الى الاغوار والبحر الميت يصحبها الرعد احياناً وهطول البرد، ما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة وارتفاع منسوب المياه.

وتشير التحليلات الأولية في ساعات متأخرة من الليل وفجر السبت ولفترة قصيرة الى احتمال هطول زخات متقطعة من الثلج على قمم جبال الشراة العالية، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 15 – 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 13 – 6، وفي المرتفعات الشمالية 12 – 7، وفي مرتفعات الشراة 16 – 6، وفي مناطق البادية 19 – 6، وفي مناطق السهول 17 – 8، وفي الأغوار الشمالية 23 – 11، وفي الأغوار الجنوبية 26 – 16، وفي البحر الميت 25 – 15، وفي خليج العقبة 26 – 15 درجة مئوية