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عقب الاشتباكات الدامية .. إسرائيل تهاجم السويداء

21 ثانية ago
عقب الاشتباكات الدامية .. إسرائيل تهاجم السويداء

وطنا اليوم:أعلن الجيش الإسرائيلي رسمياً، أنه هاجم قبل قليل عدة دبابات في منطقة قرية سميع بمحافظة السويداء السورية والتي تشهد اشتباكات دامية بين مسلحين وعدد من البدو أسفرت عن أكثر من 130 قتيلاً وجريحاً.
ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول إسرائيلي قوله: «ننفذ طلعات جوية فوق درعا ونحذر من استهداف الدروز».
من جهته أكد الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط دعمه الحل السياسي في السويداء تحت مظلة الحكومة السورية، مؤكداً رفضه أي نداءات للخارج تحت ذريعة حماية الدروز. وقال: نتمنى أن يعود الأمن من خلال حل سياسي”.
وفي وقت سابق من الإثنين، أعلنت وزارة الداخلية السورية، أن قواتها “ستبدأ تدخلا مباشرا في السويداء لفض النزاع وإيقاف الاشتباكات وفرض الأمن”، بعد الاشتباكات الدامية.
وتعهدت الوزارة بملاحقة المتسببين بالأحداث وتحويلهم إلى القضاء المختص “ضمانا لعدم تكرار مثل هذه المآسي واستعادة الاستقرار وترسيخ سلطة القانون”.
كما دفعت وزارة الدفاع السورية تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، في محاولة لاحتواء التوترات وفرض الأمن.
وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفعت حصيلة الضحايا جراء الاشتباكات المسلحة والقصف المتبادل في محافظة السويداء منذ يوم الأحد، إلى 64 قتيلا.


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