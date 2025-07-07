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ثمنان .. لغلطة واحدة

7 يوليو 2025
ثمنان .. لغلطة واحدة

بقلم: المحامي حسين أحمد الضمور

قد يحدث أحيانًا أن تدفع الثمن مرتين…
مرةً باندفاعك، حين أردت بشدة أن تمتلك شيئًا ما، شخصًا ما، فكرةً ما، أو حتى حلمًا راودك في وقت الحاجة…
ومرةً أخرى، حين تبدأ رحلة التخلّص منه، بعد أن يتبيّن لك أن ما اقتنيته لم يكن كما ظننت، ولا كما تمنّيت.

المؤلم في الأمر أن الثمن الثاني غالبًا ما يكون أثقل…
لا يُدفع من الجيب فقط، بل من راحة البال، ومن الوقت، وربما من الكرامة أحيانًا.

نشتري الأوهام باندفاع، ونُسلّم عقولنا للعاطفة، ثم نكتشف أننا وقعنا في فخٍّ لا ينفتح إلا بمفتاح الألم.

بعض التجارب ليست دروسًا، بل ضرائب…
ندفعها لنفهم أنفسنا، ونُعيد ترتيب أولوياتنا.

فكن على حذر:
قد تكون “لحظة الشراء” سهلة… لكن “فاتورة الخروج” لا تُدفع إلا من رصيد القلب.


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