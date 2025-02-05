جمعية الإخوان المسلمين: ندعم جهود الملك وعزمه وصلابة موقفه

وطنا اليوم:دعت جمعية جماعة الإخوان المسلمين إلى دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضهم ودولتهم، ودعم جهود جلالة الملك عبدالله الثاني، في حماية القضية الفلسطينية من التصفية والتسويات التي تخرج الفلسطينيين من أرضهم.

وقالت الجمعية في بيان لها، إن العالم يعيش اليوم واحدة من أدق المراحل في التاريخ الحديث، ومرحلة حرجة من التحدي الوجودي بسبب الصلف الأمريكي الذي يصل إلى درجة الوقاحة السياسية والعنجهية في تحدٍ لكل القيم الإنسانية والمواثيق الدولية الناتج عن شعورها بفائض القوة العسكرية والاقتصادية على معظم دول العالم ، وقد أظهرت تصريحات ترامب الأخيرة هذا الواقع الحقيقي للسياسة والمخططات الأمريكية بدون تجميل لوجهها القبيح .

وأكدت الجمعية وقوفها مع الملك في موقفه المبدئي الثابت والرافض لهجمة شرسة على الأردن وفلسطين والشعب العربي والإسلامي، مشددة على عزمه وصلابة موقفه الذي أكده سابقاً برفض صفقة القرن والآن برفض وعد ترامب للاحتلال الإسرائيلي.

ودعت الجمعية إلى دعم صمود أهلنا في فلسطين وغزة على أرضهم ودولتهم، ودعم موقف جلالة الملك الثابت والراسخ في حماية الأردن ومصالحه الوطنية ورفضه التهجير وموقفه الثابت أيضاً في دعم الأشقاء الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإنشاء دولتهم المستقلة على ارض فلسطين التاريخية.

ودعت الشعب الأردني للوقوف صفا واحدا خلف هذه المبادئ الأساسية، وتمتين الجبهة الداخلية وعدم السماح لشياطين الفتنة الذين يحاولون تفتيت وحدة الأردن والأردنيين وزعزة استقراره لصالح مشروع التهجير والوطن البديل.

ودعت إلى ضرورة إجراء حوار وطني سياسي وإشراك جميع الفعاليات السياسية يضمن المصالح الوطنية العليا المتمثلة بحماية الشعب والوطن والدولة باعتبارها القواسم الوطنية العليا للشعب الأردني .