1,113 مليار دولار قيمة اتفاقيات وقعتها وزارة التخطيط الشهر الماضي

وطنا اليوم:وقّعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي 4 اتفاقيات من منح وقروض بلغت قيمتها 1,113 مليار دولار خلال شهر تموز/ يوليو الماضي، وفق تقرير المساعدات الخارجية .

الوزارة وقعت في 8 تموز/ يوليو الماضي، اتفاقية منحة مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بقيمة 362 مليون دولار لمشروع النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص وتعزيز قدرة الأردن على تحسين الأمن المائي وتعزيز الحكومة الديمقراطية وتسريع الإمكانات البشرية في قطاعات (الصحة، والتعليم، والمرأة والشباب).

ولدعم التدريب المهني والتقني للجميع، وقعت الوزارة في الأول من تموز/ يوليو، اتفاقية منحة مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 16.3 مليون دولار.

ووقعت وزارة التخطيط في 28 تموز/ يوليو الماضي، اتفاقية قرض سياسة التنمية لرأس المال البشري في الأردن بقيمة 300 مليون دولار.

وفي 15 تموز/ يوليو الماضي، وقعت الوزارة اتفاقية قرض لتعزيز الأمن المائي والتكيف المناخي بقيمة 435 مليون دولار مع بنك الاستثمار الأوروبي، وفق تقرير المساعدات الخارجية .

وبلغت قيمة المساعدات الخارجية من المنح والقروض الملتزم بها للأردن والموقعة منذ بداية العام الحالي ولنهاية تموز قرابة 2.067 مليار دولار؛ تشتمل على المنح الاعتيادية، والقروض الميسرة، والمنح الإضافية لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وبلغ حجم القروض قرابة 1,350.58 مليار دولار لمشاريع تنموية في قطاع المياه والصرف الصحي ومشاريع موجهة لدعم الموازنة العامة، فيما بلغت قيمة المنح الاعتيادية 583.59 مليون دولار لمشاريع تنموية في قطاعات.