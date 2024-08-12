مستو : تعليق شركات رحلاتها للمنطقة لا يؤثر على الطيران في الاردن

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو، إن قرار بعض شركات الطيران بتعليق رحلاتها الجوية إلى دول الشرق الأوسط، بينها الأردن، بسبب التوترات الإقليمية، يعود لها، ولا يؤثر على رحلات الطيران من وإلى عمّان.

وأضاف مستو،، أن 530 طائرة مدنية قادمة ومغادرة وعابرة للأجواء الأردنية يوم أمس؛ مما يدل على ثقة شركات الطيران العالمية بقدرة الأردن على التقييم الدقيق لمجريات الأمور.

وأشار إلى أن الأجواء الأردنية آمنة، ويتم تقييم سلامتها باستمرار بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، لاتخاذ أي قرار في حال كان هنالك أي مخاطر.

وأوضح مستو، أن شركة الخطوط الألمانية لوفتهانزا، لديها رحلة واحدة من عمان إلى فرانكفورت يوميا، ورحلة واحدة من جنيف إلى عمان في الأسبوع، مضيفا أن المطارين ذاتهما مخدومان برحلات للملكية الأردنية، مشددا أن عدد المسافرين والرحلات لم يتأثرا بتعليق بعض شركات الطيران رحلاتها إلى الأردن، نظرا لوجود بدائل أمام المسافرين.

وأعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية الاثنين، تمديد قرارها بتجنب الأجواء العراقية والإيرانية حتى 21 آب/أغسطس، في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

كذلك، أعلنت الشركة في بيان تمديد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب وطهران وبيروت وعمّان وأربيل حتى التاريخ نفسه.

و أكّدت شركتا “إير فرانس” و”ترانسافيا” لوكالة فرانس برس تمديد تعليق رحلاتهما الجوية إلى بيروت حتى الأربعاء 14 آب/أغسطس ضمنا؛ بسبب الوضع الجيوسياسي في لبنان.

وعلقت العديد من شركات الطيران رحلاتها مرارا إلى الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.