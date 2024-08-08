الحملة الوطنية لمقاطعة أفراح الموت تتمنى لطلاب التوجيهي النتائج الباهرة

وطنا اليوم:تتقدم الحملة الوطنية لمقاطعة الافراح مطلقة الأعيرة النارية “أفراح الموت” من طلاب و طالبات التوجيهي و ذويهم بأصدق أمنيات التوفيق و التميز،

بعيدا ً عن أي شكل من أشكال تهديد حياة الناس

هذا وقد صرحت الدكتورة روان الحياري مؤسس الحملة، أنه وفي هذا اليوم ستبدأ رحلة ودروب جديدة لبنّائين جدد، في صرح وطننا الغالي، في ظل ظروف إقليمية دقيقة

يدركون معها أهمية تميزهم و قدرتهم على خدمة وطنهم من خلال تعزيز في تعزيز علومهم و مهاراتهم جوانب قوته مسلحين بالعلم و المهارات اللازمة لذلك،

فالنجاح يبني حياة الفرد و المجتمع و يحتاج لخطط لاستدامته و لا مجال فيه لأي تعبير يهدد حياة الناس !

لذا نهيب بإسم الحملة الوطنية بجيلنا الصاعد الواعي محاربة و مقاطعة أي مظهر من مظاهر الفرح يتخلله إطلاع أعيره نارية و نشير إلى انه ما يقارب النصف من منتسبي حملتنا الوطنية هم من جيل شبابنا الواعي،

و كما تشكر الحملة الوطنية جهود الأجهزة الأمنية في هذا الشأن

و ختاماً، لنتذكر أن الرصاصات التي تنتشر في السماء.. تعود لتستقر بشكل أعمى في الأرض مهددة حياة الأبرياء و لربما أغلى شركاء الفرح.