المقعد الثامن على القائمة الحزبيّة حاصلة على دكتوراة في القانون

وطنا اليوم:د. تقى فيصل المجالي المؤهل العلمي
– حاصلة على شهادة الدكتوراه في القانون الخاص من جامعة مؤتة الإنجازات – ناشطة حقوقية ومدربة دولية معتمدة في مجال حقوق الإنسان والمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة
– خبرة تزيد عن ١٣ عاماً في التدريب والاستشارات القانونية لدى أبرز المنظمات الدولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمعهد الجمهوري الدولي وأوكسفام
– محاضرة مع عدة هيئات ومؤسسات مثل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمعهد الديمقراطي الوطني
– عضو هيئة إدارية لدى عدة جمعيات محلية مثل جمعية “أنا إنسان” وجمعية السري لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجوائز والمشاركات
– جائزة عالمية في كتابة المقالات
– مثلت #الأردن وحصلت على المرتبة الأولى على مستوى العالم في فن المقال عام 2009، حيث نشرت المقالة في مجلة يابانية