بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

المقعد الثامن على القائمة الحزبيّة حاصلة على دكتوراة في القانون

منذ ساعتين
المقعد الثامن على القائمة الحزبيّة حاصلة على دكتوراة في القانون

وطنا اليوم:د. تقى فيصل المجالي المؤهل العلمي
– حاصلة على شهادة الدكتوراه في القانون الخاص من جامعة مؤتة الإنجازات – ناشطة حقوقية ومدربة دولية معتمدة في مجال حقوق الإنسان والمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة

– خبرة تزيد عن ١٣ عاماً في التدريب والاستشارات القانونية لدى أبرز المنظمات الدولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمعهد الجمهوري الدولي وأوكسفام
– محاضرة مع عدة هيئات ومؤسسات مثل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمعهد الديمقراطي الوطني
– عضو هيئة إدارية لدى عدة جمعيات محلية مثل جمعية “أنا إنسان” وجمعية السري لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجوائز والمشاركات

– جائزة عالمية في كتابة المقالات
– مثلت #الأردن وحصلت على المرتبة الأولى على مستوى العالم في فن المقال عام 2009، حيث نشرت المقالة في مجلة يابانية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:37

قيادي في حزب الله: الاجتياح البري للبنان سيقابله اقتحام الجليل

12:28

طروحات الكونفدرالية مؤامرة الوطن البديل

11:58

احتجاجا على فوز مادورو.. الفنزويليون يخرجون للشوارع ويحطمون تماثيل شافيز

11:44

للمرة الثانية في أسبوع .. إيران تعلن احتجاز ناقلة نفط بتهمة تهريب وقود

11:37

البلبيسي: القارص والذباب لا ينقل مرض حمى غرب النيل للإنسان

11:22

عبيدات يكتب: تلوّث تربوي!!

11:19

السواعير يعلن عدم ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة

11:17

طوقان يعلن عدم رغبته الترشح للانتخابات

11:14

المعايطة: 3 قوائم عامة قدمت أوراق ترشحها بالساعة الأولى من بدء الترشح

10:59

ارتفاع معاداة المسلمين والفلسطينيين في أميركا 70%

10:55

تكريم ضابط أمن أنقذ طفلة من الغرق

10:52

وزير الخارجية الإسرائيلي يحث الـ ناتو على طرد تركيا

وفيات
وفيات الثلاثاء 30-7-2024كلية دي لا سال تنعى الأخ رافائيل جونزاليس ( مدير مدارس الفرير في الأراضي المقدسة و الأردن )وفيات الإثنين 29-7-2024وفيات الأحد 28-7-2024رئيس ملتقى النشامى في إيطاليا خالد صفران البلاونة ينعي الحاجة هنا عبود النافع