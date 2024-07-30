المقعد الثامن على القائمة الحزبيّة حاصلة على دكتوراة في القانون

وطنا اليوم:د. تقى فيصل المجالي المؤهل العلمي

– حاصلة على شهادة الدكتوراه في القانون الخاص من جامعة مؤتة الإنجازات – ناشطة حقوقية ومدربة دولية معتمدة في مجال حقوق الإنسان والمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة

– خبرة تزيد عن ١٣ عاماً في التدريب والاستشارات القانونية لدى أبرز المنظمات الدولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمعهد الجمهوري الدولي وأوكسفام

– محاضرة مع عدة هيئات ومؤسسات مثل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمعهد الديمقراطي الوطني

– عضو هيئة إدارية لدى عدة جمعيات محلية مثل جمعية “أنا إنسان” وجمعية السري لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجوائز والمشاركات

– جائزة عالمية في كتابة المقالات

– مثلت #الأردن وحصلت على المرتبة الأولى على مستوى العالم في فن المقال عام 2009، حيث نشرت المقالة في مجلة يابانية